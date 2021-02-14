التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم في الرياض بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العمل بين المجمع والندوة العالمية. وثمن الدكتور قطب جهود الندوة العالمية التنموية وما تقدمه من مشروعات وبرامج في دول عديدة، وانعكاس ذلك على دور المملكة الريادي في خدمة وتنمية المجتمعات وإسهام شعبها المعطاء في المشروعات التنموية والإنسانية.

"الوهيبي" يبحث مع أمين مجمع الفقه الإسلامي أوجه التعاون المشترك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-14 التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم في الرياض بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العمل بين المجمع والندوة العالمية.

وثمن الدكتور قطب جهود الندوة العالمية التنموية وما تقدمه من مشروعات وبرامج في دول عديدة، وانعكاس ذلك على دور المملكة الريادي في خدمة وتنمية المجتمعات وإسهام شعبها المعطاء في المشروعات التنموية والإنسانية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 07:29 PM

"الوهيبي" يبحث مع أمين مجمع الفقه الإسلامي أوجه التعاون المشترك خلال لقائهما اليوم في الرياض





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التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم في الرياض بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العمل بين المجمع والندوة العالمية.

وثمن الدكتور قطب جهود الندوة العالمية التنموية وما تقدمه من مشروعات وبرامج في دول عديدة، وانعكاس ذلك على دور المملكة الريادي في خدمة وتنمية المجتمعات وإسهام شعبها المعطاء في المشروعات التنموية والإنسانية.