لجنة الانتخابات تعلن القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية اللجنة الأولمبية.. تعرَّف عليها

أعلنت اليوم السبت اللجنة العامة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2021-2024م.



وكشفت اللجنة العامة في بيان لها أن لجنة الطعون لم تتلقَّ اعتراضات على القائمة الوحيدة المرشحة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.



وتضم القائمة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.