"تنامي" و"الراشد الإنسانية" تبحثان التعاون لدعم الجمعيات الناشئة

بهدف تطوير وتمكين القطاع غير الربحي لتحقيق رؤية 2030

استضافت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" وفد مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدّمها مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، ومعمل الابتكار التنموي، وغيرها من الخدمات التي تقدم للجمعيات الناشئة (أقل من ثلاث سنوات).

وأوضح الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد العواد، أنه تم بحث مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين لخدمة القطاع التنموي من أجل جعله قطاعًا فاعلًا لتحقيق رؤية المملكة 2030م، عبر تمكينه ودعم منسوبيه وقياداته للعمل بكل كفاءة واقتدار وتعزيزًا للاستثمار الاجتماعي.

وأضاف "العواد" أن جمعية "تنامي" تأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة إلى مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

يشار إلى أن مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، هي مؤسسة خيرية مانحة وداعمة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعنى بالخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتطويرية والتنموية، ومن أهم ما يميز أداءها، العناية بالأفكار الإبداعية في تطوير القطاع غير الربحي ورعاية ودعم المبادرات التنموية المبتكرة، ذات الأثر العالي في تطويره.

جدير بالذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807. وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.