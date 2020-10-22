النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 401 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 466 خلال الـ24 ساعة الماضية

اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG

لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف الشباب وتوظيفهم

وقعت إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، مع شركة (LG)، اتفاقية تعاون مشترك لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف، وتوظيفهم.

وكان مدير إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد الفضل، استقبل في مكتبه ممثل شركة (LG)، المهندس عقيل العنزي؛ لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك في التدريب، جرى خلاله مقابلة المتدربين بالقسم وإكمال الإجراءات معهم وبرواتب مجزية.

حضر اللقاء من المعهد الصناعي والكلية التقنية: خميس التميمي، والمهندس عبد الهادي المطر، والمهندس عبد المجيد المهنا، ومدير العلاقات العامة راشد الخريف.

من جهته قال المهندس أحمد الفضل: إن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص واهتمام إدارة المنشأة بكل ما من شأنه رفع مستوى التدريب وترغيب شباب الوطن للانخراط في سوق العمل وتحقيق توجيهات القيادات العليا بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستمرة، بمشاركة أبناء الوطن والانخراط بسوق العمل، لتحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG
سبق

وقعت إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، مع شركة (LG)، اتفاقية تعاون مشترك لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف، وتوظيفهم.

وكان مدير إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد الفضل، استقبل في مكتبه ممثل شركة (LG)، المهندس عقيل العنزي؛ لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك في التدريب، جرى خلاله مقابلة المتدربين بالقسم وإكمال الإجراءات معهم وبرواتب مجزية.

حضر اللقاء من المعهد الصناعي والكلية التقنية: خميس التميمي، والمهندس عبد الهادي المطر، والمهندس عبد المجيد المهنا، ومدير العلاقات العامة راشد الخريف.

من جهته قال المهندس أحمد الفضل: إن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص واهتمام إدارة المنشأة بكل ما من شأنه رفع مستوى التدريب وترغيب شباب الوطن للانخراط في سوق العمل وتحقيق توجيهات القيادات العليا بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستمرة، بمشاركة أبناء الوطن والانخراط بسوق العمل، لتحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين ٢٠٣٠.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
04:29 PM

اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG

لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف الشباب وتوظيفهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7

وقعت إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، مع شركة (LG)، اتفاقية تعاون مشترك لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف، وتوظيفهم.

وكان مدير إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد الفضل، استقبل في مكتبه ممثل شركة (LG)، المهندس عقيل العنزي؛ لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك في التدريب، جرى خلاله مقابلة المتدربين بالقسم وإكمال الإجراءات معهم وبرواتب مجزية.

حضر اللقاء من المعهد الصناعي والكلية التقنية: خميس التميمي، والمهندس عبد الهادي المطر، والمهندس عبد المجيد المهنا، ومدير العلاقات العامة راشد الخريف.

من جهته قال المهندس أحمد الفضل: إن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص واهتمام إدارة المنشأة بكل ما من شأنه رفع مستوى التدريب وترغيب شباب الوطن للانخراط في سوق العمل وتحقيق توجيهات القيادات العليا بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستمرة، بمشاركة أبناء الوطن والانخراط بسوق العمل، لتحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين ٢٠٣٠.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,149
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة