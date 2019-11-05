شاهد.. "مدني ينبع" يستعد للأمطار بالتدريب على أعمال الغوص والانتشال

بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود وضمن برنامج يستمر لمدة ثلاثة أيام

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع اليوم برنامجها التدريبي "الغوص واستخدام القوارب" بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بالمحافظة بموقعها المخصص بمنطقة الشرم والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك استعدادًا لموسم الأمطار ورفع حالة الجاهزية لجميع الفرق.



واستهدف البرنامج تدريب منسوبي الإدارة وتنمية مهاراتهم بأعمال الغوص والانتشال، وكذلك تشغيل القوارب واستخدامها بالشكل المطلوب والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها، ويأتي ذلك من منطلق حرص الإدارة على إنفاذ خطط الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة.



ويشتمل البرنامج على الاستعداد بسيارة الغوص والتأكد من توفر جميع التجهيزات بها وكيفية تشغيل القوارب والانتقال بها بالشكل المناسب والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها والتدريب على الغوص واستخدام بدلة الغوص بالشكل الصحيح وأعمال الانتشال وتحقيق مبدأ السلامة أثناء القيام بهذه المهام والتأكيد على هذا الجانب.