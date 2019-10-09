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القريات.. تدخّل طبي ناجح يُنقذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية

عَلِقَ في أعلى المريء مما تسبب في اختناق.. صحتها جيدة

قام فريق طبي من قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القريات العام، باستخراج جسم غريب من مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات؛ حيث كانت تشكو من جسم غريب كان قد عَلِق في أعلى المريء؛ مما تَسَبب في اختناق وعدم القدرة على البلع.. وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتَبَيّن وجود قطعة معدنية أعلى المريء؛ حيث قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي، واتضح أنها قطعة معدنية "مغناطيس"، وقد تمت العملية بفضل الله ودون حدوث مضاعفات، ولله الحمد.

وبعد التأكد من سلامة الحالة الصحية للطفلة، تم السماح لذويها بخروجها من المستشفى، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

القريات تدخل طبي طفلة قطعة معدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القريات.. تدخّل طبي ناجح يُنقذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية
سبق

قام فريق طبي من قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القريات العام، باستخراج جسم غريب من مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات؛ حيث كانت تشكو من جسم غريب كان قد عَلِق في أعلى المريء؛ مما تَسَبب في اختناق وعدم القدرة على البلع.. وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتَبَيّن وجود قطعة معدنية أعلى المريء؛ حيث قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي، واتضح أنها قطعة معدنية "مغناطيس"، وقد تمت العملية بفضل الله ودون حدوث مضاعفات، ولله الحمد.

وبعد التأكد من سلامة الحالة الصحية للطفلة، تم السماح لذويها بخروجها من المستشفى، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:50 PM

القريات.. تدخّل طبي ناجح يُنقذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية

عَلِقَ في أعلى المريء مما تسبب في اختناق.. صحتها جيدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,655

قام فريق طبي من قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القريات العام، باستخراج جسم غريب من مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات؛ حيث كانت تشكو من جسم غريب كان قد عَلِق في أعلى المريء؛ مما تَسَبب في اختناق وعدم القدرة على البلع.. وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتَبَيّن وجود قطعة معدنية أعلى المريء؛ حيث قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي، واتضح أنها قطعة معدنية "مغناطيس"، وقد تمت العملية بفضل الله ودون حدوث مضاعفات، ولله الحمد.

وبعد التأكد من سلامة الحالة الصحية للطفلة، تم السماح لذويها بخروجها من المستشفى، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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