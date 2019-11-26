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الجيش اليمني يُفشل هجوماً جديداً للمليشيا الحوثية جنوبي الحديدة

أجبرها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، هجوماً جديداً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، فإن قوات الجيش اليمني رصدت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية حيس، وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش الوطني، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يُفشل هجوماً جديداً للمليشيا الحوثية جنوبي الحديدة
سبق

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، هجوماً جديداً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، فإن قوات الجيش اليمني رصدت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية حيس، وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش الوطني، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
06:45 PM

الجيش اليمني يُفشل هجوماً جديداً للمليشيا الحوثية جنوبي الحديدة

أجبرها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، هجوماً جديداً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، فإن قوات الجيش اليمني رصدت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية حيس، وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش الوطني، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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