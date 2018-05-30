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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
سبق

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
01:55 AM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:38 AM

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,376

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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