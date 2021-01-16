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"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية

دعا لعدم التنزه بجوار المستنقعات المائية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت "الأرصاد" إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ يومي الجمعة والسبت.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي على ضرورة عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

مدني حائل الدفاع المدني حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت "الأرصاد" إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ يومي الجمعة والسبت.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي على ضرورة عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:22 PM

"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية

دعا لعدم التنزه بجوار المستنقعات المائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت "الأرصاد" إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ يومي الجمعة والسبت.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي على ضرورة عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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