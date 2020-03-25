مصادر: الأمن يقبض على شاب شرب من عبوة مياه وأعادها لصندوق داخل متجر
عقب توجيه النيابة.. بدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية.
وبدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت بالقبض على الشخص، وشخص آخر قام بتصويره؛ وذلك لانطوائه على ما يمسّ النظام العام والأمن الغذائي الصحي.
الجهات الأمنية
النيابة العامة
مصادر: الأمن يقبض على شاب شرب من عبوة مياه وأعادها لصندوق داخل متجر
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-25
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية.
وبدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت بالقبض على الشخص، وشخص آخر قام بتصويره؛ وذلك لانطوائه على ما يمسّ النظام العام والأمن الغذائي الصحي.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:10 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:36 PM
مصادر: الأمن يقبض على شاب شرب من عبوة مياه وأعادها لصندوق داخل متجر
عقب توجيه النيابة.. بدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية.
وبدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت بالقبض على الشخص، وشخص آخر قام بتصويره؛ وذلك لانطوائه على ما يمسّ النظام العام والأمن الغذائي الصحي.