اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل، حيث تكوّن أعضاؤه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل هيئة تطوير حائل فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي.
وأقر من المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم بن عودة السعدي أميناً للمجلس.
وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة الوزير، مثمناً الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها، وستكون رافداً وداعماً لنجاح تأسيس الشركة.
جدير بالذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من أبرزها تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني في المدينة ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية لنشاطات الشركة.
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"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل
تستهدف تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل، حيث تكوّن أعضاؤه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل هيئة تطوير حائل فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي.
وأقر من المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم بن عودة السعدي أميناً للمجلس.
وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة الوزير، مثمناً الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها، وستكون رافداً وداعماً لنجاح تأسيس الشركة.
جدير بالذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من أبرزها تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني في المدينة ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية لنشاطات الشركة.
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل، حيث تكوّن أعضاؤه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل هيئة تطوير حائل فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي.
"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل
تستهدف تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل، حيث تكوّن أعضاؤه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل هيئة تطوير حائل فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي.
وأقر من المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم بن عودة السعدي أميناً للمجلس.
وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة الوزير، مثمناً الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها، وستكون رافداً وداعماً لنجاح تأسيس الشركة.
جدير بالذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من أبرزها تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني في المدينة ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية لنشاطات الشركة.