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شرورة.. لجنة "احترازات كورونا" تنفذ جولة ميدانية على 50 موقعًا

شملت المطاعم والصالات الرياضية والبوفيهات والبقالات والفنادق

نفذت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظة شرورة- بإشراف مباشر من المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي وإنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه جولة على عددٍ من المحال داخل المحافظة وعددها 50 موقعًا.

شملت المطاعم والصالات الرياضية والبوفيهات والبقالات وكذلك الفنادق والشقق الفندقية ومكاتب الخدمات والتربتك والحدائق العامة وعربات البيع المتنقلة داخلها للتأكد من نظاميتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وتم خلال الجولة إغلاق متجرين من قِبل الجهات الرقابية في الجولة وكذلك تم إنذار (7) محال لوجود ملاحظات عليها خلال الجولة. كما تم فحص (40)عاملاً.

ورأس محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اجتماعًا مع مديري الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى مناقشة مستجدات فيروس كورونا في المحافظة لتوجيه الجهات المعنية بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواصلة الجهود للتصدي لفيروس كورونا وبذل المزيد من الجهود لرفع وعي المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتخاذ الخطوة بتلقي التحصين ضد الفيروس.

وأوضح العنزي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وهي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قِبل القيادة الرشيدة أيدها الله التي تحرص على سلامة الجميع.

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شرورة.. لجنة "احترازات كورونا" تنفذ جولة ميدانية على 50 موقعًا
سبق

نفذت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظة شرورة- بإشراف مباشر من المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي وإنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه جولة على عددٍ من المحال داخل المحافظة وعددها 50 موقعًا.

شملت المطاعم والصالات الرياضية والبوفيهات والبقالات وكذلك الفنادق والشقق الفندقية ومكاتب الخدمات والتربتك والحدائق العامة وعربات البيع المتنقلة داخلها للتأكد من نظاميتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وتم خلال الجولة إغلاق متجرين من قِبل الجهات الرقابية في الجولة وكذلك تم إنذار (7) محال لوجود ملاحظات عليها خلال الجولة. كما تم فحص (40)عاملاً.

ورأس محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اجتماعًا مع مديري الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى مناقشة مستجدات فيروس كورونا في المحافظة لتوجيه الجهات المعنية بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواصلة الجهود للتصدي لفيروس كورونا وبذل المزيد من الجهود لرفع وعي المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتخاذ الخطوة بتلقي التحصين ضد الفيروس.

وأوضح العنزي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وهي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قِبل القيادة الرشيدة أيدها الله التي تحرص على سلامة الجميع.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:43 AM

شرورة.. لجنة "احترازات كورونا" تنفذ جولة ميدانية على 50 موقعًا

شملت المطاعم والصالات الرياضية والبوفيهات والبقالات والفنادق

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علي حفول - شرورة
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نفذت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظة شرورة- بإشراف مباشر من المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي وإنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه جولة على عددٍ من المحال داخل المحافظة وعددها 50 موقعًا.

شملت المطاعم والصالات الرياضية والبوفيهات والبقالات وكذلك الفنادق والشقق الفندقية ومكاتب الخدمات والتربتك والحدائق العامة وعربات البيع المتنقلة داخلها للتأكد من نظاميتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وتم خلال الجولة إغلاق متجرين من قِبل الجهات الرقابية في الجولة وكذلك تم إنذار (7) محال لوجود ملاحظات عليها خلال الجولة. كما تم فحص (40)عاملاً.

ورأس محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اجتماعًا مع مديري الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى مناقشة مستجدات فيروس كورونا في المحافظة لتوجيه الجهات المعنية بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواصلة الجهود للتصدي لفيروس كورونا وبذل المزيد من الجهود لرفع وعي المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتخاذ الخطوة بتلقي التحصين ضد الفيروس.

وأوضح العنزي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وهي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قِبل القيادة الرشيدة أيدها الله التي تحرص على سلامة الجميع.

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