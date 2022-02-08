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"رعاية الأيتام" بالرياض تنظم ملتقى إثراء إنسان الخميس المقبل

يتخلله 4 مسارات لتأهيل العاملين واللقاء السنوي العائلي وتكريم الفائزين بجائزة التميز

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ملتقى إثراء إنسان، وذلك يوم الخميس المقبل ويستمر لمدة يومين متتالين (10 ــ 11) فبراير الجاري، في فندق مداريم كروان، وبحضور موظفي وموظفات الجمعية. ونخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص والمدعوين ووسائل الإعلام.

ويتخلل الملتقى في يومه الأول 4 مسارات، تهدف إلى تأهيل العاملين على مستوى الإدارة والفروع لتنفيذ مستهدفات وبطاقة الأداء لعام 2022، في ظل اهتمام جمعية إنسان لرفع كفاءة العاملين وتحقيق أفضل النتائج. حيث خصص المسار الأول للمساعدين ومدراء الفروع والإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية، والمسار الثاني لفرق البحث الاجتماعي، فيما يتعلق المسار الثالث بمسؤولي جمع التبرعات، والمسار الرابع لموظفي البرامج والأنشطة .

وتتضمن المسارات شرح بطاقة الأداء مفصلة لكافة الإدارات، إضافة إلى مشاركة نخبة من المدربين لتقديم أفضل الممارسات المعرفية والمهارية التي تعزز وضوح الخطة التشغيلية بطريقة تفاعلية مع الحضور.

وفي يوم التالي سوف يقام لقاء إثراء إنسان العائلي السنوي، في إحدى المنتجعات بالرياض، وبمشاركة الموظفين والموظفات وعائلاتهم، وتتخلله باقة من الفعاليات والفقرات الشيقة والأركان المتنوعة.

ويهدف إلى تمتين العلاقة بين العاملين، وتعزيز أواصر التعاون بينهم، وخلق بيئة عمل جاذبة تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وعملاء الجمعية في ظل حصول جمعية إنسان على أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة والثاني آسيوياً، كما يتخلل اللقاء العائلي مجموعة من الفقرات والفعاليات الاجتماعية للموظفين وعائلاتهم بدعم من شركاء إنسان.

كما سيتم خلال لقاء عائلة إنسان تكريم أفضل الممارسات والإدارات والفروع ضمن جائزة إنسان للتميز في مستوى الأداء العام، وتتضمن 13 فرعاً من فروع الجائزة، من ضمنها جائزة أفضل أداء، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة أفضل فكرة إبداعية، وجائزة التحول الرقمي وأفضل محتوى.. وغيرها.

وسيتم خلال الملتقى أيضًا تكريم الموظفين والموظفات الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى، وفاءً من إنسان ولتعزيز التواصل معهم، حيث يعدون سفراء الجمعية لنقل تجاربهم إلى الجهات الأخرى، إضافة إلى إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في برنامج القائد المتكامل الذي يهدف لتأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية.



وفي ختام الحفل سيتم تكريم فريق إنسان الفائز ببطولة اللجنة العمالية الرياضية الأولى التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية مؤخراً، وحققت إنسان المركز الأول. حيث تعد إنسان أول جهة في القطاع غير الربحي أسندت إليها تشكيل اللجنة العمالية لتحسين بيئة العمل، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"رعاية الأيتام" بالرياض تنظم ملتقى إثراء إنسان الخميس المقبل
سبق

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ملتقى إثراء إنسان، وذلك يوم الخميس المقبل ويستمر لمدة يومين متتالين (10 ــ 11) فبراير الجاري، في فندق مداريم كروان، وبحضور موظفي وموظفات الجمعية. ونخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص والمدعوين ووسائل الإعلام.

ويتخلل الملتقى في يومه الأول 4 مسارات، تهدف إلى تأهيل العاملين على مستوى الإدارة والفروع لتنفيذ مستهدفات وبطاقة الأداء لعام 2022، في ظل اهتمام جمعية إنسان لرفع كفاءة العاملين وتحقيق أفضل النتائج. حيث خصص المسار الأول للمساعدين ومدراء الفروع والإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية، والمسار الثاني لفرق البحث الاجتماعي، فيما يتعلق المسار الثالث بمسؤولي جمع التبرعات، والمسار الرابع لموظفي البرامج والأنشطة .

وتتضمن المسارات شرح بطاقة الأداء مفصلة لكافة الإدارات، إضافة إلى مشاركة نخبة من المدربين لتقديم أفضل الممارسات المعرفية والمهارية التي تعزز وضوح الخطة التشغيلية بطريقة تفاعلية مع الحضور.

وفي يوم التالي سوف يقام لقاء إثراء إنسان العائلي السنوي، في إحدى المنتجعات بالرياض، وبمشاركة الموظفين والموظفات وعائلاتهم، وتتخلله باقة من الفعاليات والفقرات الشيقة والأركان المتنوعة.

ويهدف إلى تمتين العلاقة بين العاملين، وتعزيز أواصر التعاون بينهم، وخلق بيئة عمل جاذبة تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وعملاء الجمعية في ظل حصول جمعية إنسان على أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة والثاني آسيوياً، كما يتخلل اللقاء العائلي مجموعة من الفقرات والفعاليات الاجتماعية للموظفين وعائلاتهم بدعم من شركاء إنسان.

كما سيتم خلال لقاء عائلة إنسان تكريم أفضل الممارسات والإدارات والفروع ضمن جائزة إنسان للتميز في مستوى الأداء العام، وتتضمن 13 فرعاً من فروع الجائزة، من ضمنها جائزة أفضل أداء، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة أفضل فكرة إبداعية، وجائزة التحول الرقمي وأفضل محتوى.. وغيرها.

وسيتم خلال الملتقى أيضًا تكريم الموظفين والموظفات الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى، وفاءً من إنسان ولتعزيز التواصل معهم، حيث يعدون سفراء الجمعية لنقل تجاربهم إلى الجهات الأخرى، إضافة إلى إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في برنامج القائد المتكامل الذي يهدف لتأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية.



وفي ختام الحفل سيتم تكريم فريق إنسان الفائز ببطولة اللجنة العمالية الرياضية الأولى التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية مؤخراً، وحققت إنسان المركز الأول. حيث تعد إنسان أول جهة في القطاع غير الربحي أسندت إليها تشكيل اللجنة العمالية لتحسين بيئة العمل، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
06:29 PM

"رعاية الأيتام" بالرياض تنظم ملتقى إثراء إنسان الخميس المقبل

يتخلله 4 مسارات لتأهيل العاملين واللقاء السنوي العائلي وتكريم الفائزين بجائزة التميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ملتقى إثراء إنسان، وذلك يوم الخميس المقبل ويستمر لمدة يومين متتالين (10 ــ 11) فبراير الجاري، في فندق مداريم كروان، وبحضور موظفي وموظفات الجمعية. ونخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص والمدعوين ووسائل الإعلام.

ويتخلل الملتقى في يومه الأول 4 مسارات، تهدف إلى تأهيل العاملين على مستوى الإدارة والفروع لتنفيذ مستهدفات وبطاقة الأداء لعام 2022، في ظل اهتمام جمعية إنسان لرفع كفاءة العاملين وتحقيق أفضل النتائج. حيث خصص المسار الأول للمساعدين ومدراء الفروع والإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية، والمسار الثاني لفرق البحث الاجتماعي، فيما يتعلق المسار الثالث بمسؤولي جمع التبرعات، والمسار الرابع لموظفي البرامج والأنشطة .

وتتضمن المسارات شرح بطاقة الأداء مفصلة لكافة الإدارات، إضافة إلى مشاركة نخبة من المدربين لتقديم أفضل الممارسات المعرفية والمهارية التي تعزز وضوح الخطة التشغيلية بطريقة تفاعلية مع الحضور.

وفي يوم التالي سوف يقام لقاء إثراء إنسان العائلي السنوي، في إحدى المنتجعات بالرياض، وبمشاركة الموظفين والموظفات وعائلاتهم، وتتخلله باقة من الفعاليات والفقرات الشيقة والأركان المتنوعة.

ويهدف إلى تمتين العلاقة بين العاملين، وتعزيز أواصر التعاون بينهم، وخلق بيئة عمل جاذبة تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وعملاء الجمعية في ظل حصول جمعية إنسان على أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة والثاني آسيوياً، كما يتخلل اللقاء العائلي مجموعة من الفقرات والفعاليات الاجتماعية للموظفين وعائلاتهم بدعم من شركاء إنسان.

كما سيتم خلال لقاء عائلة إنسان تكريم أفضل الممارسات والإدارات والفروع ضمن جائزة إنسان للتميز في مستوى الأداء العام، وتتضمن 13 فرعاً من فروع الجائزة، من ضمنها جائزة أفضل أداء، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة أفضل فكرة إبداعية، وجائزة التحول الرقمي وأفضل محتوى.. وغيرها.

وسيتم خلال الملتقى أيضًا تكريم الموظفين والموظفات الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى، وفاءً من إنسان ولتعزيز التواصل معهم، حيث يعدون سفراء الجمعية لنقل تجاربهم إلى الجهات الأخرى، إضافة إلى إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في برنامج القائد المتكامل الذي يهدف لتأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية.



وفي ختام الحفل سيتم تكريم فريق إنسان الفائز ببطولة اللجنة العمالية الرياضية الأولى التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية مؤخراً، وحققت إنسان المركز الأول. حيث تعد إنسان أول جهة في القطاع غير الربحي أسندت إليها تشكيل اللجنة العمالية لتحسين بيئة العمل، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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