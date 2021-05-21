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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين في عرسال

جرى استقبال 7,282 مريضًا خلال شهر أبريل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثانية).

وجرى خلال شهر أبريل الماضي استقبال 7,282 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية، قُدمت لهم 12,755 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية؛ حيث بلغت نسبة الذكور 42% والإناث 58%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 67% والمقيمين 33%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة في المركز لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين في عرسال
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثانية).

وجرى خلال شهر أبريل الماضي استقبال 7,282 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية، قُدمت لهم 12,755 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية؛ حيث بلغت نسبة الذكور 42% والإناث 58%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 67% والمقيمين 33%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة في المركز لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
04:42 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين في عرسال

جرى استقبال 7,282 مريضًا خلال شهر أبريل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثانية).

وجرى خلال شهر أبريل الماضي استقبال 7,282 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية، قُدمت لهم 12,755 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية؛ حيث بلغت نسبة الذكور 42% والإناث 58%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 67% والمقيمين 33%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة في المركز لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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