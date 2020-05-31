أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند والإجمالي 3081

تبدأ البلاد اعتباراً من غد إعادة فتح مزيد من الأنشطة التجارية

سجّلت تايلاند أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد، إلى 3081، بينما ظلت الوفيات ثابتة عند 57.

ووفق "رويترز"، أضافت أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن 80 بالمئة تقريباً من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

وتبدأ تايلاند اعتباراً من يوم الإثنين إعادة فتح مزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها بين متوسطة ومرتفعة، ومنها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.