تعليم صامطة ينظم محاضرة "السلامة المدرسية ومخاطر السيول والأمطار"

تضمنت كيفية استخدام طفاية الحريق وتحذير الطلاب من المجاري

نظم مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة الأمن والسلامة، محاضرة توعوية بعنوان "السلامة المدرسية ومخاطر السيول والأمطار"، بثانوية الإمام الطبري، واستهدفت الطلاب.

جاء ذلك، بالتعاون مع مركز السلامة الميداني بإدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة، ضمن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية.

وأكد مدير مكتب تعليم صامطة، عبد الرزاق بن محمد الصميلي، أهمية توعية الطلاب بالسلامة المدرسية وكيفية استخدام طفاية الحريق وتحذير الطلاب من اللعب في مجاري السيول وعدم الوجود في مجاري السيول أثناء هطول الأمطار، مقدمًا شكره لإدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة على تعاونهم المستمر مع مكتب تعليم صامطة ومدارسه.

من جانب آخر، قدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، الرائد عبد الله حكمي، شكره وتقدير لمدير مكتب تعليم صامطة على إتاحة الفرصة لتنفيذ مثل هذه المحاضرة التوعوية.

وتناولت المحاضرة التي نفذها مدير مركز السلامة الميداني، النقيب سلطان كعبي، أهمية السلامة المدرسية والمنزلية وكيفية التعامل مع الحرائق حال وقوعها والمتابعة الدورية لكل أجهزة المنزل وخطورة زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية وكيفية مواجهة هذه الأخطار في حال وقوعها.

وسلط الضوء على أنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها وأهمية توفر عوامل السلامة كأجهزة كاشف الدخان وطفايات الحريق في المدرسة والمنزل.

كما أسرد "الكعبي" التوعية بمخاطر مجاري الأودية والسيول أثناء الحالة المطرية والاستقرار بالمنزل يساعد على الأمن والسلامة واختتمت المحاضرة بتطبيق الطلاب للطريقة الصحيحة لاستخدام الطفاية أثناء الحريق.