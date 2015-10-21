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في كراون جول .. "فين بالور" يواجه "إكسافيير وودز" وزيلينا فيجا تواجه دودروب

ضمن فعاليات موسم الرياض

سيحتضن العرض المرتقب كراون جول الذي سيُقام غدًا الخميس بالعاصمة السعودية الرياض نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج بين فين بالور وإكسافيير وودز.

وكان بالور قد تأهل إلى نهائي هذه البطولة التاريخية بعد فوزه على كل من سيزارو وسامي زين في سماكداون، بينما حجز وودز مكانه في النهائي بعد تغلبه على كل من ريكوشيه وجيندر ماهال في راو.

كما سيحتضن العرض المرتقب كراون جول المقرر إقامته غدًا نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كوينز كراون بين زيلينا فيجا ودودروب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في كراون جول .. "فين بالور" يواجه "إكسافيير وودز" وزيلينا فيجا تواجه دودروب
سبق

سيحتضن العرض المرتقب كراون جول الذي سيُقام غدًا الخميس بالعاصمة السعودية الرياض نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج بين فين بالور وإكسافيير وودز.

وكان بالور قد تأهل إلى نهائي هذه البطولة التاريخية بعد فوزه على كل من سيزارو وسامي زين في سماكداون، بينما حجز وودز مكانه في النهائي بعد تغلبه على كل من ريكوشيه وجيندر ماهال في راو.

كما سيحتضن العرض المرتقب كراون جول المقرر إقامته غدًا نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كوينز كراون بين زيلينا فيجا ودودروب.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
09:38 PM

في كراون جول .. "فين بالور" يواجه "إكسافيير وودز" وزيلينا فيجا تواجه دودروب

ضمن فعاليات موسم الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيحتضن العرض المرتقب كراون جول الذي سيُقام غدًا الخميس بالعاصمة السعودية الرياض نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج بين فين بالور وإكسافيير وودز.

وكان بالور قد تأهل إلى نهائي هذه البطولة التاريخية بعد فوزه على كل من سيزارو وسامي زين في سماكداون، بينما حجز وودز مكانه في النهائي بعد تغلبه على كل من ريكوشيه وجيندر ماهال في راو.

كما سيحتضن العرض المرتقب كراون جول المقرر إقامته غدًا نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كوينز كراون بين زيلينا فيجا ودودروب.

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