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زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تدعو إلى حظر الأزياء الإسلامية

"لوبان" اعتبرت أن الدين الحنيف ينتشر في كل مكان

قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون، دعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، إلى سن قانون يحظر الأزياء الإسلامية في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

واعتبرت مارين "لوبان" أن "الإسلاموية" تنتشر في كل مكان، وتتطور داخل الإدارات وكذلك داخل الشركات".

وينص مقترح القانون الذي قدمه التجمع الوطني الذي تترأسه "لوبان" على "منع ممارسة الإيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".

ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفًا لـ"الإيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة مع الحقوق والحريات والمبادئ الواردة في الدستور الفرنسي عبر رفض احترام علمانية الدولة وعوامل الانفصال التي تحرض عليها".

ويمنع حاليًا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.

الانتخابات الرئاسية مارين لوبان

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زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تدعو إلى حظر الأزياء الإسلامية
سبق

قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون، دعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، إلى سن قانون يحظر الأزياء الإسلامية في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

واعتبرت مارين "لوبان" أن "الإسلاموية" تنتشر في كل مكان، وتتطور داخل الإدارات وكذلك داخل الشركات".

وينص مقترح القانون الذي قدمه التجمع الوطني الذي تترأسه "لوبان" على "منع ممارسة الإيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".

ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفًا لـ"الإيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة مع الحقوق والحريات والمبادئ الواردة في الدستور الفرنسي عبر رفض احترام علمانية الدولة وعوامل الانفصال التي تحرض عليها".

ويمنع حاليًا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:36 PM

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تدعو إلى حظر الأزياء الإسلامية

"لوبان" اعتبرت أن الدين الحنيف ينتشر في كل مكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون، دعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، إلى سن قانون يحظر الأزياء الإسلامية في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

واعتبرت مارين "لوبان" أن "الإسلاموية" تنتشر في كل مكان، وتتطور داخل الإدارات وكذلك داخل الشركات".

وينص مقترح القانون الذي قدمه التجمع الوطني الذي تترأسه "لوبان" على "منع ممارسة الإيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".

ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفًا لـ"الإيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة مع الحقوق والحريات والمبادئ الواردة في الدستور الفرنسي عبر رفض احترام علمانية الدولة وعوامل الانفصال التي تحرض عليها".

ويمنع حاليًا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.

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