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7 مناطق بمرمى "الأرصاد": ضباب وموجة باردة وتساقط للثلوج مع تدنٍ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والشمالية والشرقية وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا بالدرب وفرسان وجازان وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء وبقيق وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج وتكون الصقيع، وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 مناطق بمرمى "الأرصاد": ضباب وموجة باردة وتساقط للثلوج مع تدنٍ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والشمالية والشرقية وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا بالدرب وفرسان وجازان وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء وبقيق وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج وتكون الصقيع، وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
01:46 AM

7 مناطق بمرمى "الأرصاد": ضباب وموجة باردة وتساقط للثلوج مع تدنٍ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والشمالية والشرقية وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا بالدرب وفرسان وجازان وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء وبقيق وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج وتكون الصقيع، وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

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