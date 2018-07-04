واشنطن تدرس قراراً بشأن "الحرس الثوري".. بومبيو يدعم والتبعات خطيرة على الملالي

أمريكا حذّرت حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم لنفط طهران بعد 4 نوفمبر المقبل

أفادت مصادر أمريكية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس خيار تصنيف الحرس الثوري الإيراني، ضمن لائحة الجماعات الإرهابية.

وذكرت مصادر مقربة من دوائر القرار، أن البيت الأبيض يدرس القرار منذ أشهر، وأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يدعم اتخاذ القرار؛ لكن المصادر أكدت عدم التوصل بعدُ إلى تَوافق نهائي بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

ويتيح مثل هذا القرار للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفرض حظر سفر، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية الموجودة حالياً؛ وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي إطار التصعيد ذاته، كانت الولايات المتحدة قد حذّرت قبل أيام، حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم للنفط الإيراني بعد الرابع من نوفمبر المقبل.

وأكدت أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، والتي كان الرئيس الأمريكي قد حددها بـ180 يوماً عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو الماضي.