جرافيك.. النيابة العامة تُنَفذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد

أعلنت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، وقالت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الإجراءات المنفذة من قبل النيابة العامة خلال أسبوع بلغ 151164، أما القضايا الواردة لفروع النيابة العامة فبلغت 6170 قضية.

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