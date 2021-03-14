النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جرافيك.. النيابة العامة تُنَفذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد

أعلنت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، وقالت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الإجراءات المنفذة من قبل النيابة العامة خلال أسبوع بلغ 151164، أما القضايا الواردة لفروع النيابة العامة فبلغت 6170 قضية.

لمشاهدة الجرافيك اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جرافيك.. النيابة العامة تُنَفذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد
سبق

أعلنت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، وقالت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الإجراءات المنفذة من قبل النيابة العامة خلال أسبوع بلغ 151164، أما القضايا الواردة لفروع النيابة العامة فبلغت 6170 قضية.

لمشاهدة الجرافيك اضغط هنا

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
06:15 PM

جرافيك.. النيابة العامة تُنَفذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
524

أعلنت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من 198 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، وقالت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الإجراءات المنفذة من قبل النيابة العامة خلال أسبوع بلغ 151164، أما القضايا الواردة لفروع النيابة العامة فبلغت 6170 قضية.

لمشاهدة الجرافيك اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة