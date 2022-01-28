أمير تبوك: يوم التأسيس ذكرى فخر واعتزاز بتاريخ هذه الدولة المباركة

أكد أنه تجسيد للعمق التاريخي والجذور الراسخة للمملكة

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى اعتزاز وفخر بتاريخ هذه الدولة المباركة الممتد منذ أكثر من ثلاثة قرون.

وقال: إن "ذكرى التأسيس تأتي تجسيدًا لمدى حرص واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على تأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى، قبل أكثر من 3 قرون".

وأضاف: "يبرز ما قامت عليه هذه الدولة منذ التأسيس؛ حيث قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن، وصولاً لهذا العهد الزاهر، عهد البناء والتنمية عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وما تشهده بلادنا من نهضة تنموية في شتى المجالات".

وسأل الأمير فهد بن سلطان، في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.