بلغ المنتخب البلجيكي ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الدنماركي 2-1 ،الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "باركن ستاديوم" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. تقدم المنتخب الدنماركي صاحب الأرض أولاً بواسطة يوسف بولسن منذ الدقيقة الثانية ونجح منتخب بلجيكا بتسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عبر كل من تورغان هازار (55) وكيفين دو بروين (70). وكان المنتخب البلجيكي فاز في الجولة الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة، في حين تجرع المنتخب الدنماركي خسارته الثانية بعد الأولى أمام فنلندا في الجولة الأولى. وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تتذيل الدنمارك الترتيب بدون أي نقطة. وفي المباراة الثانية تغلب المنتخب الأوكراني على نظيره المقدوني الشمالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم. وسجل هدفي المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ورومان ياريمتشوك في الدقيقتين 29 و34 على الترتيب، فيما سجل هدف مقدونيا الشمالية الوحيد إزغان أليوسكي في الدقيقة الـ57 بعد متابعته لركلة الجزاء الذي نفذها بنفسه وتصدى لها حارس أوكرانيا. وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي، لاعب المنتخب الأوكراني، لضربة جزاء في الدقيقة 84. وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب الأوكراني في البطولة بعد خسارته في مباراته الأولى بنتيجة 3-2 أمام المنتخب الهولندي الذي يواجه نظيره النمساوي في وقت لاحق اليوم. ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة دون رصيد.

بلجيكا تقلب الطاولة على الدانمارك وتبلغ دور ثمن نهائي أمم أوروبا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-17 بلغ المنتخب البلجيكي ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الدنماركي 2-1 ،الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "باركن ستاديوم" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



تقدم المنتخب الدنماركي صاحب الأرض أولاً بواسطة يوسف بولسن منذ الدقيقة الثانية ونجح منتخب بلجيكا بتسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عبر كل من تورغان هازار (55) وكيفين دو بروين (70).



وكان المنتخب البلجيكي فاز في الجولة الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة، في حين تجرع المنتخب الدنماركي خسارته الثانية بعد الأولى أمام فنلندا في الجولة الأولى.



وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تتذيل الدنمارك الترتيب بدون أي نقطة.



وفي المباراة الثانية تغلب المنتخب الأوكراني على نظيره المقدوني الشمالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.



وسجل هدفي المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ورومان ياريمتشوك في الدقيقتين 29 و34 على الترتيب، فيما سجل هدف مقدونيا الشمالية الوحيد إزغان أليوسكي في الدقيقة الـ57 بعد متابعته لركلة الجزاء الذي نفذها بنفسه وتصدى لها حارس أوكرانيا.



وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي، لاعب المنتخب الأوكراني، لضربة جزاء في الدقيقة 84.



وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب الأوكراني في البطولة بعد خسارته في مباراته الأولى بنتيجة 3-2 أمام المنتخب الهولندي الذي يواجه نظيره النمساوي في وقت لاحق اليوم.



ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة دون رصيد.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:53 PM

بلجيكا تقلب الطاولة على الدانمارك وتبلغ دور ثمن نهائي أمم أوروبا أوكرانيا تحقق انتصارها الأول في "يورو 2020"





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بلغ المنتخب البلجيكي ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الدنماركي 2-1 ،الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "باركن ستاديوم" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



تقدم المنتخب الدنماركي صاحب الأرض أولاً بواسطة يوسف بولسن منذ الدقيقة الثانية ونجح منتخب بلجيكا بتسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عبر كل من تورغان هازار (55) وكيفين دو بروين (70).



وكان المنتخب البلجيكي فاز في الجولة الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة، في حين تجرع المنتخب الدنماركي خسارته الثانية بعد الأولى أمام فنلندا في الجولة الأولى.



وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تتذيل الدنمارك الترتيب بدون أي نقطة.



وفي المباراة الثانية تغلب المنتخب الأوكراني على نظيره المقدوني الشمالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.



وسجل هدفي المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ورومان ياريمتشوك في الدقيقتين 29 و34 على الترتيب، فيما سجل هدف مقدونيا الشمالية الوحيد إزغان أليوسكي في الدقيقة الـ57 بعد متابعته لركلة الجزاء الذي نفذها بنفسه وتصدى لها حارس أوكرانيا.



وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي، لاعب المنتخب الأوكراني، لضربة جزاء في الدقيقة 84.



وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب الأوكراني في البطولة بعد خسارته في مباراته الأولى بنتيجة 3-2 أمام المنتخب الهولندي الذي يواجه نظيره النمساوي في وقت لاحق اليوم.



ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة دون رصيد.