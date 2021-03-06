يعد ارتفاع ضغط الدم الخطوة الأولى في سلسلة من التصعيد الصحي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. واستكشفت إحدى الدراسات تأثير الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة على ارتفاع ضغط الدم، ووجدت أن مؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (hPDI) جاء في المقدمة. وبحسب صحيفة "اسكبرس": فلا يُعرف الكثير عن الدور المحدد الذي تلعبه الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة في ارتفاع ضغط الدم. وسعت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى معالجة هذه الفجوة عن طريق وضع أنظمة غذائية نباتية مختلفة ضد بعضها البعض. وقارن الباحثون بين ثلاثة أنظمة غذائية نباتية: مؤشر النظام الغذائي النباتي (PDI)، ومؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (hPDI)، ومؤشر النظام الغذائي النباتي غير الصحي (uPDI). وأكد PDI على استهلاك جميع الأطعمة النباتية مع تقليل تناول الطعام الحيواني، بينما يؤكد hPDI على تناول الأطعمة النباتية الصحية المرتبطة بتحسين النتائج الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات. ويشدّد uPDI على استهلاك أغذية نباتية أقل صحة والمعروف أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض. واستخدم الباحثون بيانات مقطعية تشمل 4680 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40-59 عامًا، في اليابان والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من الدراسة الدولية حول المغذيات الدقيقة/ المغذيات الدقيقة وضغط الدم (INTERMAP). ويعتبر INTERMAP تحقيقًا في العلاقات بين المدخولات الدقيقة والمغذيات الكبيرة وضغط الدم. وكانت النتيجة الرئيسة للدراسة هي أن hPDI يرتبط بانخفاض ضغط الدم، بينما يرتبط uPDI ارتباطًا عكسيًّا بضغط الدم. وخلص الباحثون إلى أن "النظم الغذائية النباتية الغنية بالخضراوات والحبوب الكاملة والمحدودة بالحبوب المكررة والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الكلية، قد تساهم في هذه الارتباطات". ومن الضروري تقليل الملح؛ حيث إنه فكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك. وفضلاً عن تحسين نظامك الغذائي؛ فإن التمارين الرياضية هي المفتاح لخفض ضغط الدم المرتفع.

نظام غذائي يُخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-06 يعد ارتفاع ضغط الدم الخطوة الأولى في سلسلة من التصعيد الصحي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.



واستكشفت إحدى الدراسات تأثير الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة على ارتفاع ضغط الدم، ووجدت أن مؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (hPDI) جاء في المقدمة.



وبحسب صحيفة "اسكبرس": فلا يُعرف الكثير عن الدور المحدد الذي تلعبه الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة في ارتفاع ضغط الدم.



وسعت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى معالجة هذه الفجوة عن طريق وضع أنظمة غذائية نباتية مختلفة ضد بعضها البعض.



وقارن الباحثون بين ثلاثة أنظمة غذائية نباتية: مؤشر النظام الغذائي النباتي (PDI)، ومؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (hPDI)، ومؤشر النظام الغذائي النباتي غير الصحي (uPDI).



وأكد PDI على استهلاك جميع الأطعمة النباتية مع تقليل تناول الطعام الحيواني، بينما يؤكد hPDI على تناول الأطعمة النباتية الصحية المرتبطة بتحسين النتائج الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.



ويشدّد uPDI على استهلاك أغذية نباتية أقل صحة والمعروف أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



واستخدم الباحثون بيانات مقطعية تشمل 4680 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40-59 عامًا، في اليابان والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من الدراسة الدولية حول المغذيات الدقيقة/ المغذيات الدقيقة وضغط الدم (INTERMAP).



ويعتبر INTERMAP تحقيقًا في العلاقات بين المدخولات الدقيقة والمغذيات الكبيرة وضغط الدم.



وكانت النتيجة الرئيسة للدراسة هي أن hPDI يرتبط بانخفاض ضغط الدم، بينما يرتبط uPDI ارتباطًا عكسيًّا بضغط الدم.



وخلص الباحثون إلى أن "النظم الغذائية النباتية الغنية بالخضراوات والحبوب الكاملة والمحدودة بالحبوب المكررة والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الكلية، قد تساهم في هذه الارتباطات".



ومن الضروري تقليل الملح؛ حيث إنه فكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.



وفضلاً عن تحسين نظامك الغذائي؛ فإن التمارين الرياضية هي المفتاح لخفض ضغط الدم المرتفع.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 01:02 PM

نظام غذائي يُخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليه مستخلص من بيانات مقطعية تشمل 4680 رجلًا وامرأة





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يعد ارتفاع ضغط الدم الخطوة الأولى في سلسلة من التصعيد الصحي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.



واستكشفت إحدى الدراسات تأثير الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة على ارتفاع ضغط الدم، ووجدت أن مؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (hPDI) جاء في المقدمة.



وبحسب صحيفة "اسكبرس": فلا يُعرف الكثير عن الدور المحدد الذي تلعبه الأنظمة الغذائية النباتية المختلفة في ارتفاع ضغط الدم.



وسعت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى معالجة هذه الفجوة عن طريق وضع أنظمة غذائية نباتية مختلفة ضد بعضها البعض.



وقارن الباحثون بين ثلاثة أنظمة غذائية نباتية: مؤشر النظام الغذائي النباتي (PDI)، ومؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (hPDI)، ومؤشر النظام الغذائي النباتي غير الصحي (uPDI).



وأكد PDI على استهلاك جميع الأطعمة النباتية مع تقليل تناول الطعام الحيواني، بينما يؤكد hPDI على تناول الأطعمة النباتية الصحية المرتبطة بتحسين النتائج الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.



ويشدّد uPDI على استهلاك أغذية نباتية أقل صحة والمعروف أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



واستخدم الباحثون بيانات مقطعية تشمل 4680 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40-59 عامًا، في اليابان والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من الدراسة الدولية حول المغذيات الدقيقة/ المغذيات الدقيقة وضغط الدم (INTERMAP).



ويعتبر INTERMAP تحقيقًا في العلاقات بين المدخولات الدقيقة والمغذيات الكبيرة وضغط الدم.



وكانت النتيجة الرئيسة للدراسة هي أن hPDI يرتبط بانخفاض ضغط الدم، بينما يرتبط uPDI ارتباطًا عكسيًّا بضغط الدم.



وخلص الباحثون إلى أن "النظم الغذائية النباتية الغنية بالخضراوات والحبوب الكاملة والمحدودة بالحبوب المكررة والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الكلية، قد تساهم في هذه الارتباطات".



ومن الضروري تقليل الملح؛ حيث إنه فكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.



وفضلاً عن تحسين نظامك الغذائي؛ فإن التمارين الرياضية هي المفتاح لخفض ضغط الدم المرتفع.