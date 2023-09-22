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راية التوحيد تقلع من تبوك لتصل إلى عسير بإنزال مظلي لقواتنا الخاصة

الفعاليات أبهرت الجماهير التي احتشدت في مدينة أبها للمشاركة في الاحتفال

تستمر فعاليات اليوم الأحد كيوم استثنائي لمنطقة عسير؛ لتسهم تلك الفعاليات في إبهار الجماهير التي احتشدت في مدينة أبها للمشاركة في احتفال عسير باليوم الوطني الـ89.

ويتابع الحضور رحلة عبور عَلَم المملكة العربية السعودية من أقصى الشمال في تبوك وصولاً إلى أقصى الجنوب في عسير، من خلال رحلة للقوات الجوية في دلالة رمزية على ترابط الوطن كالجسد الواحد.

وفي تظاهرة وطنية فياضة بمشاعر الوفاء والانتماء تابع الحضور فيلمًا مصورًا، عرض على شاشات العرض العملاقة الموزعة على امتداد مساحة الاحتفال، ظهرت فيه طائرات القوات البرية وهي تعبر براية التوحيد مارة فوق سماء أرجاء الوطن؛ لتصل إلى عسير، قلب الوطن النابض بالعزة والفخار؛ ليتم تسليم العلم من خلال إنزال مظلي، قام به أبطال القوات الخاصة، ثم تسليمه لمجموعة من ممثلي أطياف المجتمع السعودي كافة؛ ليتم رفعه على أعلى سارية بمدينة أبها.

وعلق المواطن هادي بن علي بن صديق على فقرة الإنزال المظلي لعلم السعودية قائلاً: لطالما مثّل لنا عَلَم دولتنا معاني العزة والسيادة، واليوم يضيف لنا معاني جديدة، تعبّر عن الأمن والأمان والسيادة والحزم والتنمية.

وفي احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ89 يتم الاحتفاء بأسر أبطال الحد الجنوبي، وتكريم الرواد أصحاب الإنجازات من أبناء منطقة عسير.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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راية التوحيد تقلع من تبوك لتصل إلى عسير بإنزال مظلي لقواتنا الخاصة
سبق

تستمر فعاليات اليوم الأحد كيوم استثنائي لمنطقة عسير؛ لتسهم تلك الفعاليات في إبهار الجماهير التي احتشدت في مدينة أبها للمشاركة في احتفال عسير باليوم الوطني الـ89.

ويتابع الحضور رحلة عبور عَلَم المملكة العربية السعودية من أقصى الشمال في تبوك وصولاً إلى أقصى الجنوب في عسير، من خلال رحلة للقوات الجوية في دلالة رمزية على ترابط الوطن كالجسد الواحد.

وفي تظاهرة وطنية فياضة بمشاعر الوفاء والانتماء تابع الحضور فيلمًا مصورًا، عرض على شاشات العرض العملاقة الموزعة على امتداد مساحة الاحتفال، ظهرت فيه طائرات القوات البرية وهي تعبر براية التوحيد مارة فوق سماء أرجاء الوطن؛ لتصل إلى عسير، قلب الوطن النابض بالعزة والفخار؛ ليتم تسليم العلم من خلال إنزال مظلي، قام به أبطال القوات الخاصة، ثم تسليمه لمجموعة من ممثلي أطياف المجتمع السعودي كافة؛ ليتم رفعه على أعلى سارية بمدينة أبها.

وعلق المواطن هادي بن علي بن صديق على فقرة الإنزال المظلي لعلم السعودية قائلاً: لطالما مثّل لنا عَلَم دولتنا معاني العزة والسيادة، واليوم يضيف لنا معاني جديدة، تعبّر عن الأمن والأمان والسيادة والحزم والتنمية.

وفي احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ89 يتم الاحتفاء بأسر أبطال الحد الجنوبي، وتكريم الرواد أصحاب الإنجازات من أبناء منطقة عسير.


22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
10:15 PM

راية التوحيد تقلع من تبوك لتصل إلى عسير بإنزال مظلي لقواتنا الخاصة

الفعاليات أبهرت الجماهير التي احتشدت في مدينة أبها للمشاركة في الاحتفال

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رائد القرفي - أبها
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تستمر فعاليات اليوم الأحد كيوم استثنائي لمنطقة عسير؛ لتسهم تلك الفعاليات في إبهار الجماهير التي احتشدت في مدينة أبها للمشاركة في احتفال عسير باليوم الوطني الـ89.

ويتابع الحضور رحلة عبور عَلَم المملكة العربية السعودية من أقصى الشمال في تبوك وصولاً إلى أقصى الجنوب في عسير، من خلال رحلة للقوات الجوية في دلالة رمزية على ترابط الوطن كالجسد الواحد.

وفي تظاهرة وطنية فياضة بمشاعر الوفاء والانتماء تابع الحضور فيلمًا مصورًا، عرض على شاشات العرض العملاقة الموزعة على امتداد مساحة الاحتفال، ظهرت فيه طائرات القوات البرية وهي تعبر براية التوحيد مارة فوق سماء أرجاء الوطن؛ لتصل إلى عسير، قلب الوطن النابض بالعزة والفخار؛ ليتم تسليم العلم من خلال إنزال مظلي، قام به أبطال القوات الخاصة، ثم تسليمه لمجموعة من ممثلي أطياف المجتمع السعودي كافة؛ ليتم رفعه على أعلى سارية بمدينة أبها.

وعلق المواطن هادي بن علي بن صديق على فقرة الإنزال المظلي لعلم السعودية قائلاً: لطالما مثّل لنا عَلَم دولتنا معاني العزة والسيادة، واليوم يضيف لنا معاني جديدة، تعبّر عن الأمن والأمان والسيادة والحزم والتنمية.

وفي احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ89 يتم الاحتفاء بأسر أبطال الحد الجنوبي، وتكريم الرواد أصحاب الإنجازات من أبناء منطقة عسير.


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