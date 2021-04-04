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مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية يعقد اجتماعه الأول لعام 2021

بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بخططه الاستراتيجية وبرامج التحول

عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام المالي 2021م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحّب المجلس بانضمام ستيفن جروف ممثلًا لصندوق التنمية الوطني.

وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بخطط البنك الاستراتيجية وبرامج التحول للبنك: برنامج تحول رأس المال البشري، برنامج التحول المحاسبي، برنامج تحول الفروع، برنامج التحول الرقمي، واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوجيهات حيالها.

واستعرض المجلس نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نموًّا استثنائيًّا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020م؛ حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%؛ حيث قدّم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت، كما قدّم البنك خدمات غير مالية من استشارات وإرشاد ودورات تدريبية مختلفة استفاد منها أكثر من (7000) مستفيد، وتجاوزت مجموع مدخرات المشتركين في برنامج "زود" الادخاري 210 ملايين ريال بنسبة نمو وصلت إلى 120% مقارنة بنفس الربع من عام 2020م.

ويعزى هذا النمو في جميع منتجات البنك المالية وغير المالية، إلى توسع البنك في الشمول المالي لفئات المجتمع، وابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسين البنية التقنية للبنك وتطوير الإجراءات الداخلية.

كما استعرض المجلس مستهدفات البنك حتى نهاية 2021م، التي تعد مستهدفات طموحة لخدمة جميع الشرائح التي يخدمها من أفراد ومنشآت، وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة ومنتجاتها، التي ستسهم -بإذن الله- في توسيع مجالات التمويل واستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس البنك على الجهود والأعمال التي تمت خلال الربع الأول من عام 2021م، التي تكللت بتحقيق نمو كبير على مستوى جميع المنتجات.

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مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية يعقد اجتماعه الأول لعام 2021
سبق

عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام المالي 2021م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحّب المجلس بانضمام ستيفن جروف ممثلًا لصندوق التنمية الوطني.

وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بخطط البنك الاستراتيجية وبرامج التحول للبنك: برنامج تحول رأس المال البشري، برنامج التحول المحاسبي، برنامج تحول الفروع، برنامج التحول الرقمي، واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوجيهات حيالها.

واستعرض المجلس نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نموًّا استثنائيًّا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020م؛ حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%؛ حيث قدّم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت، كما قدّم البنك خدمات غير مالية من استشارات وإرشاد ودورات تدريبية مختلفة استفاد منها أكثر من (7000) مستفيد، وتجاوزت مجموع مدخرات المشتركين في برنامج "زود" الادخاري 210 ملايين ريال بنسبة نمو وصلت إلى 120% مقارنة بنفس الربع من عام 2020م.

ويعزى هذا النمو في جميع منتجات البنك المالية وغير المالية، إلى توسع البنك في الشمول المالي لفئات المجتمع، وابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسين البنية التقنية للبنك وتطوير الإجراءات الداخلية.

كما استعرض المجلس مستهدفات البنك حتى نهاية 2021م، التي تعد مستهدفات طموحة لخدمة جميع الشرائح التي يخدمها من أفراد ومنشآت، وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة ومنتجاتها، التي ستسهم -بإذن الله- في توسيع مجالات التمويل واستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس البنك على الجهود والأعمال التي تمت خلال الربع الأول من عام 2021م، التي تكللت بتحقيق نمو كبير على مستوى جميع المنتجات.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:25 PM

مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية يعقد اجتماعه الأول لعام 2021

بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بخططه الاستراتيجية وبرامج التحول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام المالي 2021م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحّب المجلس بانضمام ستيفن جروف ممثلًا لصندوق التنمية الوطني.

وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بخطط البنك الاستراتيجية وبرامج التحول للبنك: برنامج تحول رأس المال البشري، برنامج التحول المحاسبي، برنامج تحول الفروع، برنامج التحول الرقمي، واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوجيهات حيالها.

واستعرض المجلس نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نموًّا استثنائيًّا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020م؛ حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%؛ حيث قدّم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت، كما قدّم البنك خدمات غير مالية من استشارات وإرشاد ودورات تدريبية مختلفة استفاد منها أكثر من (7000) مستفيد، وتجاوزت مجموع مدخرات المشتركين في برنامج "زود" الادخاري 210 ملايين ريال بنسبة نمو وصلت إلى 120% مقارنة بنفس الربع من عام 2020م.

ويعزى هذا النمو في جميع منتجات البنك المالية وغير المالية، إلى توسع البنك في الشمول المالي لفئات المجتمع، وابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسين البنية التقنية للبنك وتطوير الإجراءات الداخلية.

كما استعرض المجلس مستهدفات البنك حتى نهاية 2021م، التي تعد مستهدفات طموحة لخدمة جميع الشرائح التي يخدمها من أفراد ومنشآت، وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة ومنتجاتها، التي ستسهم -بإذن الله- في توسيع مجالات التمويل واستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس البنك على الجهود والأعمال التي تمت خلال الربع الأول من عام 2021م، التي تكللت بتحقيق نمو كبير على مستوى جميع المنتجات.

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