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ترقب لإقرار ميزانية 2022 خلال أسبوعين.. والإنفاق المتوقع 955 مليار ريال

وزارة المالية أعلنت التقديرات المتوقعة في بيان تمهيدي قبل شهرين

ينتظر أن تعلن ميزانية السعودية 2022 خلال الأسبوعين، القادم أو الذي يليه، في جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية في البيان التمهيدي الذي أعلن في 30 سبتمبر 2021م يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال، كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لإقرار ميزانية 2022 خلال أسبوعين.. والإنفاق المتوقع 955 مليار ريال
سبق

ينتظر أن تعلن ميزانية السعودية 2022 خلال الأسبوعين، القادم أو الذي يليه، في جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية في البيان التمهيدي الذي أعلن في 30 سبتمبر 2021م يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال، كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
03:08 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
03:38 PM

ترقب لإقرار ميزانية 2022 خلال أسبوعين.. والإنفاق المتوقع 955 مليار ريال

وزارة المالية أعلنت التقديرات المتوقعة في بيان تمهيدي قبل شهرين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,961

ينتظر أن تعلن ميزانية السعودية 2022 خلال الأسبوعين، القادم أو الذي يليه، في جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية في البيان التمهيدي الذي أعلن في 30 سبتمبر 2021م يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال، كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

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