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"الشرعية" تقتل 18 حوثيًا في الجوف.. و"التحالف" يقصف مخزن أسلحة وآليات قتالية

صدت هجومًا للميليشيا في جبال جرشب

قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدت هجومًا لمجاميع من ميليشيات الحوثي، التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر المصدر أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تقتل 18 حوثيًا في الجوف.. و"التحالف" يقصف مخزن أسلحة وآليات قتالية
سبق

قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدت هجومًا لمجاميع من ميليشيات الحوثي، التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر المصدر أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:42 PM

"الشرعية" تقتل 18 حوثيًا في الجوف.. و"التحالف" يقصف مخزن أسلحة وآليات قتالية

صدت هجومًا للميليشيا في جبال جرشب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدت هجومًا لمجاميع من ميليشيات الحوثي، التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر المصدر أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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