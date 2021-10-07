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"رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها

اعتمد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها اليابان مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وتأتي مباراة السعودية واليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت تشكيلة الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن غريب - فهد المولد.

الهجوم: صالح الشهري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها
سبق

اعتمد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها اليابان مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وتأتي مباراة السعودية واليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت تشكيلة الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن غريب - فهد المولد.

الهجوم: صالح الشهري.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
07:24 PM

"رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,348

اعتمد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها اليابان مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وتأتي مباراة السعودية واليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت تشكيلة الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن غريب - فهد المولد.

الهجوم: صالح الشهري.

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