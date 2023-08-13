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واشنطن تفكك حملات تمويل لـ"داعش" و"القاعدة" و"حماس"

تحفظت على عملات رقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم (الخميس)، عن عملية لتفكيك حملات تمويل عبر الإنترنت، استهدفت الجناح العسكري لحركة حماس، وتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن تلك الإجراءات تمثل أكبر تحفظ من الحكومة على الإطلاق على عملات رقمية في سياق تمويل الإرهاب.

تنظيم داعش الإرهابي وزارة العدل الأمريكية

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واشنطن تفكك حملات تمويل لـ"داعش" و"القاعدة" و"حماس"
سبق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم (الخميس)، عن عملية لتفكيك حملات تمويل عبر الإنترنت، استهدفت الجناح العسكري لحركة حماس، وتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن تلك الإجراءات تمثل أكبر تحفظ من الحكومة على الإطلاق على عملات رقمية في سياق تمويل الإرهاب.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:20 PM

واشنطن تفكك حملات تمويل لـ"داعش" و"القاعدة" و"حماس"

تحفظت على عملات رقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم (الخميس)، عن عملية لتفكيك حملات تمويل عبر الإنترنت، استهدفت الجناح العسكري لحركة حماس، وتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن تلك الإجراءات تمثل أكبر تحفظ من الحكومة على الإطلاق على عملات رقمية في سياق تمويل الإرهاب.

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