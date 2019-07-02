النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يؤكد أهمية الاستراتيجية السعودية اليابانية

خلال لقاء استمر لساعتين مع عدد من الصحفيين في طوكيو

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة اليابانية طوكيو، عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد الوزير متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا، واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يؤكد أهمية الاستراتيجية السعودية اليابانية
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة اليابانية طوكيو، عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد الوزير متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا، واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
04:30 PM

"الجبير" يؤكد أهمية الاستراتيجية السعودية اليابانية

خلال لقاء استمر لساعتين مع عدد من الصحفيين في طوكيو

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,228

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة اليابانية طوكيو، عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد الوزير متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا، واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,791
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,278

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة