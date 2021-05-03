وزير الصحة يكرِّم عددًا من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا

بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة، تم مساء أمس الأحد تكريم عدد من المتعاونين أثناء جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، الذين كان لجهودهم الطيبة إسهام فاعل في تنفيذ عدد من المبادرات النوعية للتصدي للجائحة، وإنجاز العديد من المهام بهذا الخصوص، وهم: معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد - الكابتن عايد بن عضيب القاسمي - الكابتن مشعل بن فهد السديري – أ. فهد بن محمد المنصور- أ. ملاقي بن علي الصامل- أ. محمد بن عبدالرحمن الحسين.

وقد أعرب معالي د. توفيق الربيعة عن الشكر والامتنان للمكرَّمين على دعمهم جهود وزارة الصحة في جائحة كورونا؛ وهو ما ساهم -بحمد الله- بشكل كبير في نقل كثير من المستلزمات الطبية والخبراء والممارسين الصحيين الذين يحتاج نقلهم بشكل عاجل، وساهم وجودهم في تقديم الخدمات الطبية العاجلة، إضافة إلى إيصال بعض الأجهزة للمختبرات بشكل عاجل، التي أثمرت -بفضل الله- تحسين تقديم الخدمة.