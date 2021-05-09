أمين عام مجلس التعاون يدين الانفجار الإرهابي في كابول

أكد على مسؤولية المجتمع الدولي نحو مضاعفة الجهود لمواجهة الإرهاب

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للانفجار الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول، ونتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.

و‏شدّد الحجرف على الموقف الثابت والمبدئي لمجلس التعاون المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي نحو مضاعفة الجهود لمواجهة الإرهاب ومكافحته.

كما عبر عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.