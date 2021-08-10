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"الغذاء والدواء" تفرض غرامات مالية بمليون و250 ألف ريال لمخالفة "رصد"

يهدف إلى ضمان توفر الأدوية وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودها

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية، بلغت أكثر من مليون و250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي "رصد".

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها نفّذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام "رصد"، إضافة إلى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

ويعمل "رصد" على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافة إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.

وتسعى "الهيئة" من خلال "رصد" إلى ضمان توفر الأدوية؛ وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.

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"الغذاء والدواء" تفرض غرامات مالية بمليون و250 ألف ريال لمخالفة "رصد"
سبق

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية، بلغت أكثر من مليون و250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي "رصد".

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها نفّذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام "رصد"، إضافة إلى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

ويعمل "رصد" على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافة إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.

وتسعى "الهيئة" من خلال "رصد" إلى ضمان توفر الأدوية؛ وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
02:02 PM

"الغذاء والدواء" تفرض غرامات مالية بمليون و250 ألف ريال لمخالفة "رصد"

يهدف إلى ضمان توفر الأدوية وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية، بلغت أكثر من مليون و250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي "رصد".

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها نفّذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام "رصد"، إضافة إلى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

ويعمل "رصد" على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافة إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.

وتسعى "الهيئة" من خلال "رصد" إلى ضمان توفر الأدوية؛ وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.

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