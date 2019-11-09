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الليلة ولبعد غد.. الرياض تواعد بدء "موسم الهطولات" ترافقه زخات رعدية

رياح هابطة نشطة مصحوبة بغبار وأتربة مثارة تؤكد بعضها "الأرصاد"

تزداد فرص هطول الأمطار على منطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، مساء اليوم والليلة، لتشتد فرص هطول الأمطار يوم الاثنين وتكون مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للغبار خاصة مع ساعات العصر والمساء.

ووفق توقعات "طقس العرب" تبدأ فرص الأمطار بالتحسن غداً لاسيما مع ساعات المساء والليل، فيما تتزايد غزارتها يوم الاثنين مع ساعات العصر والمساء والليل، حيث يحتمل أن تصل شدة بعض الزخات المطرية إلى المستوى المتوسط مما يعني فرصة لتشكل بعض التجمعات المائية.

وتترافق تلك الحالة المطرية السحب الرعدية، خاصة مساء الاثنين، بما يعرف بالرياح الهابطة النشطة، حيث تشير التوقعات إلى نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة المثارة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المنطقة قد تشمل العاصمة نفسها.

ويعود سبب الأمطار على الرياض إلى وجود حوض علوي بارد مندفع من الشمال الشرقي، واندفاع كميات كبيرة من الرطوبة النسبية مساء الاثنين من الجنوب.

ويؤدي وجود مرتفع جوي سطحي من الشرق وتمركز منخفض جوي من الجنوب والغرب، إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتقابل الهواء البارد من الشرق والشمال، بآخر رطب ودافئ من الجنوب والغرب.

وينتج عن ذلك تكاثر السحب الرعدية ونشاط الرياح المثيرة للغبار، وهطول زخات رعدية قد تكون متوسطة الشدة؛ نظراً لارتفاع طاقة الحمل الحرارية، ووجود رطوبة جيدة جداً في مختلف طبقات الجو البناءة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.

ويشمل التنبيه: "الدوادمي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.

الرياض موسم الهطولات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الليلة ولبعد غد.. الرياض تواعد بدء "موسم الهطولات" ترافقه زخات رعدية
سبق

تزداد فرص هطول الأمطار على منطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، مساء اليوم والليلة، لتشتد فرص هطول الأمطار يوم الاثنين وتكون مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للغبار خاصة مع ساعات العصر والمساء.

ووفق توقعات "طقس العرب" تبدأ فرص الأمطار بالتحسن غداً لاسيما مع ساعات المساء والليل، فيما تتزايد غزارتها يوم الاثنين مع ساعات العصر والمساء والليل، حيث يحتمل أن تصل شدة بعض الزخات المطرية إلى المستوى المتوسط مما يعني فرصة لتشكل بعض التجمعات المائية.

وتترافق تلك الحالة المطرية السحب الرعدية، خاصة مساء الاثنين، بما يعرف بالرياح الهابطة النشطة، حيث تشير التوقعات إلى نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة المثارة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المنطقة قد تشمل العاصمة نفسها.

ويعود سبب الأمطار على الرياض إلى وجود حوض علوي بارد مندفع من الشمال الشرقي، واندفاع كميات كبيرة من الرطوبة النسبية مساء الاثنين من الجنوب.

ويؤدي وجود مرتفع جوي سطحي من الشرق وتمركز منخفض جوي من الجنوب والغرب، إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتقابل الهواء البارد من الشرق والشمال، بآخر رطب ودافئ من الجنوب والغرب.

وينتج عن ذلك تكاثر السحب الرعدية ونشاط الرياح المثيرة للغبار، وهطول زخات رعدية قد تكون متوسطة الشدة؛ نظراً لارتفاع طاقة الحمل الحرارية، ووجود رطوبة جيدة جداً في مختلف طبقات الجو البناءة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.

ويشمل التنبيه: "الدوادمي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
03:07 PM

الليلة ولبعد غد.. الرياض تواعد بدء "موسم الهطولات" ترافقه زخات رعدية

رياح هابطة نشطة مصحوبة بغبار وأتربة مثارة تؤكد بعضها "الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزداد فرص هطول الأمطار على منطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، مساء اليوم والليلة، لتشتد فرص هطول الأمطار يوم الاثنين وتكون مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للغبار خاصة مع ساعات العصر والمساء.

ووفق توقعات "طقس العرب" تبدأ فرص الأمطار بالتحسن غداً لاسيما مع ساعات المساء والليل، فيما تتزايد غزارتها يوم الاثنين مع ساعات العصر والمساء والليل، حيث يحتمل أن تصل شدة بعض الزخات المطرية إلى المستوى المتوسط مما يعني فرصة لتشكل بعض التجمعات المائية.

وتترافق تلك الحالة المطرية السحب الرعدية، خاصة مساء الاثنين، بما يعرف بالرياح الهابطة النشطة، حيث تشير التوقعات إلى نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة المثارة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المنطقة قد تشمل العاصمة نفسها.

ويعود سبب الأمطار على الرياض إلى وجود حوض علوي بارد مندفع من الشمال الشرقي، واندفاع كميات كبيرة من الرطوبة النسبية مساء الاثنين من الجنوب.

ويؤدي وجود مرتفع جوي سطحي من الشرق وتمركز منخفض جوي من الجنوب والغرب، إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتقابل الهواء البارد من الشرق والشمال، بآخر رطب ودافئ من الجنوب والغرب.

وينتج عن ذلك تكاثر السحب الرعدية ونشاط الرياح المثيرة للغبار، وهطول زخات رعدية قد تكون متوسطة الشدة؛ نظراً لارتفاع طاقة الحمل الحرارية، ووجود رطوبة جيدة جداً في مختلف طبقات الجو البناءة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.

ويشمل التنبيه: "الدوادمي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.

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