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إعصار كورونا متواصل بأمريكا .. 227,746 إصابة و3,904 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,746 إصابة مؤكدة و 3,904 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 23,193,703 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 387,255 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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إعصار كورونا متواصل بأمريكا .. 227,746 إصابة و3,904 حالات وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,746 إصابة مؤكدة و 3,904 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 23,193,703 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 387,255 حالة وفاة.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
11:40 PM

إعصار كورونا متواصل بأمريكا .. 227,746 إصابة و3,904 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,746 إصابة مؤكدة و 3,904 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 23,193,703 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 387,255 حالة وفاة.

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