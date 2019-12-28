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"أخضر 23" يواصل تحضيراته لنهائيات كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم، حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل مجموعات لعب؛ بهدف تطوير التمرير القُطْري والإنهاء على المرمى، ثم مناورة مصغّرة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الودية أمس الجمعة أمام منتخب الأردن.

وواصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب السعودي اللاعبين فترة حرة مساء اليوم، في أعقاب فراغهم من الحصة التدريبية الصباحية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ماليزيا كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 دورة الألعاب الأولمبية 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر 23" يواصل تحضيراته لنهائيات كأس آسيا
سبق

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم، حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل مجموعات لعب؛ بهدف تطوير التمرير القُطْري والإنهاء على المرمى، ثم مناورة مصغّرة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الودية أمس الجمعة أمام منتخب الأردن.

وواصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب السعودي اللاعبين فترة حرة مساء اليوم، في أعقاب فراغهم من الحصة التدريبية الصباحية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
06:12 PM

"أخضر 23" يواصل تحضيراته لنهائيات كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم، حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل مجموعات لعب؛ بهدف تطوير التمرير القُطْري والإنهاء على المرمى، ثم مناورة مصغّرة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الودية أمس الجمعة أمام منتخب الأردن.

وواصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب السعودي اللاعبين فترة حرة مساء اليوم، في أعقاب فراغهم من الحصة التدريبية الصباحية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

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