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"بن رقوش" يُكَرّم 4 موظفين بالموارد البشرية بمكة

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، الموظفين المتميزين لعام 2020م.

والموظفون المتميزون هم: أحمد يحيى الصفحي مدير تنمية المجتمع بالمنطقة، ومشعل حمود القرشي مدير العلاقات العامة والإعلام، وأمل حاسن الخماش مديرة المسؤولية الاجتماعية، ومها شباب البقمي مسؤولة التطوير والأداء بمكة.

ويأتي ذلك التكريم نظير الجد والاجتهاد والأداء المتميز المبدع خلال عام 2020م.

وأشار "بن رقوش" إلى أن الهدف من هذا التكريم، هو تحفيز وتعزيز دور الموظف المتميز، وخلق نوع من التنافس المحمود والإيجابي بين الموظفين.

ودعا زملاءه جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.

حضر التكريم، مجموعة من مديري الإدارات والموظفين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"بن رقوش" يُكَرّم 4 موظفين بالموارد البشرية بمكة
سبق

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، الموظفين المتميزين لعام 2020م.

والموظفون المتميزون هم: أحمد يحيى الصفحي مدير تنمية المجتمع بالمنطقة، ومشعل حمود القرشي مدير العلاقات العامة والإعلام، وأمل حاسن الخماش مديرة المسؤولية الاجتماعية، ومها شباب البقمي مسؤولة التطوير والأداء بمكة.

ويأتي ذلك التكريم نظير الجد والاجتهاد والأداء المتميز المبدع خلال عام 2020م.

وأشار "بن رقوش" إلى أن الهدف من هذا التكريم، هو تحفيز وتعزيز دور الموظف المتميز، وخلق نوع من التنافس المحمود والإيجابي بين الموظفين.

ودعا زملاءه جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.

حضر التكريم، مجموعة من مديري الإدارات والموظفين.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
12:20 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:08 PM

"بن رقوش" يُكَرّم 4 موظفين بالموارد البشرية بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، الموظفين المتميزين لعام 2020م.

والموظفون المتميزون هم: أحمد يحيى الصفحي مدير تنمية المجتمع بالمنطقة، ومشعل حمود القرشي مدير العلاقات العامة والإعلام، وأمل حاسن الخماش مديرة المسؤولية الاجتماعية، ومها شباب البقمي مسؤولة التطوير والأداء بمكة.

ويأتي ذلك التكريم نظير الجد والاجتهاد والأداء المتميز المبدع خلال عام 2020م.

وأشار "بن رقوش" إلى أن الهدف من هذا التكريم، هو تحفيز وتعزيز دور الموظف المتميز، وخلق نوع من التنافس المحمود والإيجابي بين الموظفين.

ودعا زملاءه جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.

حضر التكريم، مجموعة من مديري الإدارات والموظفين.

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