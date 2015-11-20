النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. عبق الماضي بمهرجان "أفلاجنا غير" فعاليات تعيد ذكريات زمن الطيبين

برامج متنوعة لقيت تفاعلًا كبيرًا ومشاركة للأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية

أعادت فعاليات "عبق الماضي" بمهرجان أفلاجنا غير صورة حيّة من حياة الأجداد، وعادت بذكريات الحضور لزمن الطيبين من خلال مشاهد مباشرة لقيت تفاعلًا من زوار المهرجان .

واستطاع مهرجان أفلاجنا غير الذي تشرف عليه بلدية الأفلاج ويدير تنفيذ فعالياته عدد من فتيات وشباب المحافظة المتطوعين بعد منحهم الفرصة كاملة من مدير إدارة المهرجان غازي المسعري؛ أن يكون منطقة جاذبة للأهالي للاستمتاع بفعالياته وبرامجه المتنوعة التي ربطت الماضي العريق بالحاضر المزهر، كما برزت في ركن "عبق الماضي" مشاركة الأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية التي تحتوي على مقتنيات قديمة وعروض مسرحية تحاكي حياة زمن الطيبين ومناسباتهم الاجتماعية وزواجاتهم المتواضعة قليلة التكلفة .

وحظيت فعاليات مساء الخميس بتقديم جوائز عينية بلغت قيمتها نحو 50 ألف ريال قدمها رجل الأعمال عبدالعزيز الخليفة، وتم توزيعها على حضور المهرجان صغارًا وكبارًا، مواطنين ومقيمين، بعد طرح العديد من المسابقات للحضور حظيت بتفاعل كبير وسط تنظيم من إدارة المهرجان .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. عبق الماضي بمهرجان "أفلاجنا غير" فعاليات تعيد ذكريات زمن الطيبين
سبق

أعادت فعاليات "عبق الماضي" بمهرجان أفلاجنا غير صورة حيّة من حياة الأجداد، وعادت بذكريات الحضور لزمن الطيبين من خلال مشاهد مباشرة لقيت تفاعلًا من زوار المهرجان .

واستطاع مهرجان أفلاجنا غير الذي تشرف عليه بلدية الأفلاج ويدير تنفيذ فعالياته عدد من فتيات وشباب المحافظة المتطوعين بعد منحهم الفرصة كاملة من مدير إدارة المهرجان غازي المسعري؛ أن يكون منطقة جاذبة للأهالي للاستمتاع بفعالياته وبرامجه المتنوعة التي ربطت الماضي العريق بالحاضر المزهر، كما برزت في ركن "عبق الماضي" مشاركة الأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية التي تحتوي على مقتنيات قديمة وعروض مسرحية تحاكي حياة زمن الطيبين ومناسباتهم الاجتماعية وزواجاتهم المتواضعة قليلة التكلفة .

وحظيت فعاليات مساء الخميس بتقديم جوائز عينية بلغت قيمتها نحو 50 ألف ريال قدمها رجل الأعمال عبدالعزيز الخليفة، وتم توزيعها على حضور المهرجان صغارًا وكبارًا، مواطنين ومقيمين، بعد طرح العديد من المسابقات للحضور حظيت بتفاعل كبير وسط تنظيم من إدارة المهرجان .

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
02:54 PM

شاهد.. عبق الماضي بمهرجان "أفلاجنا غير" فعاليات تعيد ذكريات زمن الطيبين

برامج متنوعة لقيت تفاعلًا كبيرًا ومشاركة للأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
317

أعادت فعاليات "عبق الماضي" بمهرجان أفلاجنا غير صورة حيّة من حياة الأجداد، وعادت بذكريات الحضور لزمن الطيبين من خلال مشاهد مباشرة لقيت تفاعلًا من زوار المهرجان .

واستطاع مهرجان أفلاجنا غير الذي تشرف عليه بلدية الأفلاج ويدير تنفيذ فعالياته عدد من فتيات وشباب المحافظة المتطوعين بعد منحهم الفرصة كاملة من مدير إدارة المهرجان غازي المسعري؛ أن يكون منطقة جاذبة للأهالي للاستمتاع بفعالياته وبرامجه المتنوعة التي ربطت الماضي العريق بالحاضر المزهر، كما برزت في ركن "عبق الماضي" مشاركة الأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية التي تحتوي على مقتنيات قديمة وعروض مسرحية تحاكي حياة زمن الطيبين ومناسباتهم الاجتماعية وزواجاتهم المتواضعة قليلة التكلفة .

وحظيت فعاليات مساء الخميس بتقديم جوائز عينية بلغت قيمتها نحو 50 ألف ريال قدمها رجل الأعمال عبدالعزيز الخليفة، وتم توزيعها على حضور المهرجان صغارًا وكبارًا، مواطنين ومقيمين، بعد طرح العديد من المسابقات للحضور حظيت بتفاعل كبير وسط تنظيم من إدارة المهرجان .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,664
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,235
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة