النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ حملة مكافحة الأمراض بمخيمات الحديدة

تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

ونوّه المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الأهدل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية وإقامة الحملات المستمرة، مؤكدا أهمية المشاريع المقدمة من المركز والتي تلامس الاحتياجات الفعلية لأبناء المحافظة وتسهم في الرفع والتخفيف من معاناتهم وتحديدا النازحين.

من جانبه، أوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي أن حملة الرش لمكافحة الأوبئة تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للحد من تفشي الأمراض في الجمهورية اليمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ حملة مكافحة الأمراض بمخيمات الحديدة
سبق

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

ونوّه المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الأهدل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية وإقامة الحملات المستمرة، مؤكدا أهمية المشاريع المقدمة من المركز والتي تلامس الاحتياجات الفعلية لأبناء المحافظة وتسهم في الرفع والتخفيف من معاناتهم وتحديدا النازحين.

من جانبه، أوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي أن حملة الرش لمكافحة الأوبئة تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للحد من تفشي الأمراض في الجمهورية اليمنية.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
04:09 PM

"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ حملة مكافحة الأمراض بمخيمات الحديدة

تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
625

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

ونوّه المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الأهدل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية وإقامة الحملات المستمرة، مؤكدا أهمية المشاريع المقدمة من المركز والتي تلامس الاحتياجات الفعلية لأبناء المحافظة وتسهم في الرفع والتخفيف من معاناتهم وتحديدا النازحين.

من جانبه، أوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي أن حملة الرش لمكافحة الأوبئة تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للحد من تفشي الأمراض في الجمهورية اليمنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,548
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,234
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,072

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة