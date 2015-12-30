سلطنة عُمان: إجمالي إصابات "كورونا" 128719
قالت: الوفيات وصلت إلى 1497.. والمتعافون 121614
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة، والوفيات 1497، بنسبة 1.17% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان: إجمالي إصابات "كورونا" 128719
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-30
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة، والوفيات 1497، بنسبة 1.17% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
01:05 PM
سلطنة عُمان: إجمالي إصابات "كورونا" 128719
قالت: الوفيات وصلت إلى 1497.. والمتعافون 121614
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة، والوفيات 1497، بنسبة 1.17% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.