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إنجاز عالمي: سعودي يخترع "بسطار" مضادًّا للألغام

الاختراع سوف يساهم في حل مشكلة عانت منها البشرية

نجح المخترع السعودي سعد الحربي في اختراع "بسطار" عسكري مضاد للألغام. ويُعدُّ ذلك إنجازًا علميًّا سعوديًّا غير مسبوق على مستوى العالم.

وسيساهم الاختراع في حل مشكلة عانت منها البشرية من مدنيين وعسكريين أزمانًا طويلة، وسيحمي أرواح الناس داخل الحقول المزروعة بالألغام.

وفي حديثه لـ"سبق" قال المخترع "الحربي" إن هذا المنتج تم تصميمه وتنفيذه على مراحل عدة، وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زُوِّد بها "البسطار"؛ إذ نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص. واستُخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.

وتابع: استغرق هذا العمل، ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، أكثر من ستة أشهر، وعلى إثره تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدًا للحصول على شهادة براءة الاختراع.

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إنجاز عالمي: سعودي يخترع "بسطار" مضادًّا للألغام
سبق

نجح المخترع السعودي سعد الحربي في اختراع "بسطار" عسكري مضاد للألغام. ويُعدُّ ذلك إنجازًا علميًّا سعوديًّا غير مسبوق على مستوى العالم.

وسيساهم الاختراع في حل مشكلة عانت منها البشرية من مدنيين وعسكريين أزمانًا طويلة، وسيحمي أرواح الناس داخل الحقول المزروعة بالألغام.

وفي حديثه لـ"سبق" قال المخترع "الحربي" إن هذا المنتج تم تصميمه وتنفيذه على مراحل عدة، وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زُوِّد بها "البسطار"؛ إذ نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص. واستُخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.

وتابع: استغرق هذا العمل، ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، أكثر من ستة أشهر، وعلى إثره تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدًا للحصول على شهادة براءة الاختراع.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:20 PM

إنجاز عالمي: سعودي يخترع "بسطار" مضادًّا للألغام

الاختراع سوف يساهم في حل مشكلة عانت منها البشرية

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عيسى الحربي - الرياض
6
9,756

نجح المخترع السعودي سعد الحربي في اختراع "بسطار" عسكري مضاد للألغام. ويُعدُّ ذلك إنجازًا علميًّا سعوديًّا غير مسبوق على مستوى العالم.

وسيساهم الاختراع في حل مشكلة عانت منها البشرية من مدنيين وعسكريين أزمانًا طويلة، وسيحمي أرواح الناس داخل الحقول المزروعة بالألغام.

وفي حديثه لـ"سبق" قال المخترع "الحربي" إن هذا المنتج تم تصميمه وتنفيذه على مراحل عدة، وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زُوِّد بها "البسطار"؛ إذ نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص. واستُخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.

وتابع: استغرق هذا العمل، ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، أكثر من ستة أشهر، وعلى إثره تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدًا للحصول على شهادة براءة الاختراع.

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