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طوارئ الأطفال بالطائف تستقبل أكثر من ٣٧ ألف مراجع

خلال 6 أشهر.. بمعدل 205 حالات يومياً

أظهرت إحصاءات مستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، أن قسم الطوارئ استقبل 37044 مراجعًا، خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل 205 حالات يومياً.

وأوضحت "صحة الطائف"، أن قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال يعمل به 24 طبيبًا و53 ممرضًا وممرضة يعملون على مدار الساعة وهو عدد مناسب لمثل هذه الأقسام.

الجدير بالذكر أن طوارئ المستشفى تحتوي على أربع عيادات و50 سريراً ومختبراً خاصاً يخدم الطوارئ فقط، كما يتم استقبال المراجعين بالأرقام الإلكترونية وتوجيههم إلى العيادات مباشرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طوارئ الأطفال بالطائف تستقبل أكثر من ٣٧ ألف مراجع
سبق

أظهرت إحصاءات مستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، أن قسم الطوارئ استقبل 37044 مراجعًا، خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل 205 حالات يومياً.

وأوضحت "صحة الطائف"، أن قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال يعمل به 24 طبيبًا و53 ممرضًا وممرضة يعملون على مدار الساعة وهو عدد مناسب لمثل هذه الأقسام.

الجدير بالذكر أن طوارئ المستشفى تحتوي على أربع عيادات و50 سريراً ومختبراً خاصاً يخدم الطوارئ فقط، كما يتم استقبال المراجعين بالأرقام الإلكترونية وتوجيههم إلى العيادات مباشرة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
04:29 PM

طوارئ الأطفال بالطائف تستقبل أكثر من ٣٧ ألف مراجع

خلال 6 أشهر.. بمعدل 205 حالات يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أظهرت إحصاءات مستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، أن قسم الطوارئ استقبل 37044 مراجعًا، خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل 205 حالات يومياً.

وأوضحت "صحة الطائف"، أن قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال يعمل به 24 طبيبًا و53 ممرضًا وممرضة يعملون على مدار الساعة وهو عدد مناسب لمثل هذه الأقسام.

الجدير بالذكر أن طوارئ المستشفى تحتوي على أربع عيادات و50 سريراً ومختبراً خاصاً يخدم الطوارئ فقط، كما يتم استقبال المراجعين بالأرقام الإلكترونية وتوجيههم إلى العيادات مباشرة.

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بالأرقام

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