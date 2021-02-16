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"القرشي" يحاضر في "العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي" بـ"أدبي الأحساء"

ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية عبر تطبيق (Zoom) يستضيف النادي - بمشيئة الله تعالى- الناقد الأكاديمي الدكتور عالي بن سرحان القرشي، في حديث عن "العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي".

يدير اللقاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيدري عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء الخامس من شهر رجب الحالي ١٤٤٢هـ الموافق للسابع عشر من شهر فبراير ٢٠٢١م، وسيكون رابط اللقاء متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي بمتابعة المثقفين والمهتمين بالموضوع.

يُشار إلى أن "أدبي الأحساء" قد أعد خطة بالبرامج والأنشطة التي ستنفذ عن بعد نظرًا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

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"القرشي" يحاضر في "العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي" بـ"أدبي الأحساء"
سبق

ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية عبر تطبيق (Zoom) يستضيف النادي - بمشيئة الله تعالى- الناقد الأكاديمي الدكتور عالي بن سرحان القرشي، في حديث عن "العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي".

يدير اللقاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيدري عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء الخامس من شهر رجب الحالي ١٤٤٢هـ الموافق للسابع عشر من شهر فبراير ٢٠٢١م، وسيكون رابط اللقاء متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي بمتابعة المثقفين والمهتمين بالموضوع.

يُشار إلى أن "أدبي الأحساء" قد أعد خطة بالبرامج والأنشطة التي ستنفذ عن بعد نظرًا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:09 AM

"القرشي" يحاضر في "العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي" بـ"أدبي الأحساء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية عبر تطبيق (Zoom) يستضيف النادي - بمشيئة الله تعالى- الناقد الأكاديمي الدكتور عالي بن سرحان القرشي، في حديث عن "العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي".

يدير اللقاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيدري عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء الخامس من شهر رجب الحالي ١٤٤٢هـ الموافق للسابع عشر من شهر فبراير ٢٠٢١م، وسيكون رابط اللقاء متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي بمتابعة المثقفين والمهتمين بالموضوع.

يُشار إلى أن "أدبي الأحساء" قد أعد خطة بالبرامج والأنشطة التي ستنفذ عن بعد نظرًا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

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