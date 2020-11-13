فرع الموارد البشرية بالرياض يحرر 29 مخالفة.. خلال أسبوع

حصيلة الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من الأنشطة

نفذت فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع الجهات الشريكة، جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على معارض السيارات والمجمعات التجارية والعيادات وقطاع الإيواء السياحي شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة"، بالإضافة إلى منافذ بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور، وذلك لمتابعة مدى التزام اصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الجولات عن تسجيل 450 زيارة تفتيشية وتحرير 29 مخالفة وتوجيه 61 إنذارًا أغلبها في أنشطة بيع "القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور".



وتم ضبط بعض المخالفات الأخرى التي تخص عدم توافق سكن العمالة الوافدة مع اشتراطات الإيواء ووجود بعض الموظفين بدون عقود في إحدى العيادات النفسية.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل.



وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات، وعدم الإخلال بشروطها.