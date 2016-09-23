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"الخطوط" توفر أكثر من 3 آلاف رحلة أسبوعيًا بمناسبة اليوم الوطني

تقديم باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت

أضافت الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني (237) رحلة للقطاعَين الداخلي والدولي، بدأت خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري لتضاف إلى الرحلات المجدولة، التي تبلغ حوالي (2،8) ألف رحلة، إلى جانب استعراض جويٍ يجوب ثلاث مدن في المملكة.

وتتيح الرحلات المجدولة والإضافية سعة مقعدية يومية تزيد على (87.6) ألف مقعد، في الوقت الذي تبلغ فيه إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع إلى أكثر من (613) ألف مقعد، وتأتي هذه الزيادة في إطار إستراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين.

وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت: www.saudia.com وتطبيق الأجهزة الذكية، التي تتيح إنهاء جميع إجراءات السفر بكل يسر، إلى جانب الخدمات الشاملة التي يقدمها مركز الاتصال الموحد للحجز على الرقم (920022222) مما يمكن المسافرين من الاستفادة من جميع الخدمات بيسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط" توفر أكثر من 3 آلاف رحلة أسبوعيًا بمناسبة اليوم الوطني
سبق

أضافت الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني (237) رحلة للقطاعَين الداخلي والدولي، بدأت خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري لتضاف إلى الرحلات المجدولة، التي تبلغ حوالي (2،8) ألف رحلة، إلى جانب استعراض جويٍ يجوب ثلاث مدن في المملكة.

وتتيح الرحلات المجدولة والإضافية سعة مقعدية يومية تزيد على (87.6) ألف مقعد، في الوقت الذي تبلغ فيه إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع إلى أكثر من (613) ألف مقعد، وتأتي هذه الزيادة في إطار إستراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين.

وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت: www.saudia.com وتطبيق الأجهزة الذكية، التي تتيح إنهاء جميع إجراءات السفر بكل يسر، إلى جانب الخدمات الشاملة التي يقدمها مركز الاتصال الموحد للحجز على الرقم (920022222) مما يمكن المسافرين من الاستفادة من جميع الخدمات بيسر وسهولة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
03:28 PM

"الخطوط" توفر أكثر من 3 آلاف رحلة أسبوعيًا بمناسبة اليوم الوطني

تقديم باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أضافت الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني (237) رحلة للقطاعَين الداخلي والدولي، بدأت خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري لتضاف إلى الرحلات المجدولة، التي تبلغ حوالي (2،8) ألف رحلة، إلى جانب استعراض جويٍ يجوب ثلاث مدن في المملكة.

وتتيح الرحلات المجدولة والإضافية سعة مقعدية يومية تزيد على (87.6) ألف مقعد، في الوقت الذي تبلغ فيه إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع إلى أكثر من (613) ألف مقعد، وتأتي هذه الزيادة في إطار إستراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين.

وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت: www.saudia.com وتطبيق الأجهزة الذكية، التي تتيح إنهاء جميع إجراءات السفر بكل يسر، إلى جانب الخدمات الشاملة التي يقدمها مركز الاتصال الموحد للحجز على الرقم (920022222) مما يمكن المسافرين من الاستفادة من جميع الخدمات بيسر وسهولة.

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