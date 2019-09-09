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"ابن عميرة" يترأس المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعفيف

عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعفيف، جلسته الأولى برئاسة مدير مستشفى عفيف العام د.عادل متعب بن عميرة، وحضور أعضاء وعضوات المجلس في مقر المستشفى بالمحافظة.
وفي بداية الجلسة رحّب "ابن عميرة" بالحضور؛ منوهًا بضرورة العمل وتضافر الجهود؛ لتحقيق الأهداف الإيجابية للمجلس.. ثم استعرض الأعضاء نتائج ومؤشرات أداء النصف الأول من العام 2019م، وتحديد مناطق ضعف مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين وطرق تحسينها.
وفي ختام المجلس، تم الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تُسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية للمستفيدين بعفيف.
يُذكر أن المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، هو أحد قنوات الشراكة بين مقدمي الخدمة والمرضى وأسرهم؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بما يوافق تطلعات المستفيدين، وبما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات لتحقيق رعاية فعالة وآمنة للمريض والشفافية في المعلومات.

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"ابن عميرة" يترأس المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعفيف
سبق

عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعفيف، جلسته الأولى برئاسة مدير مستشفى عفيف العام د.عادل متعب بن عميرة، وحضور أعضاء وعضوات المجلس في مقر المستشفى بالمحافظة.
وفي بداية الجلسة رحّب "ابن عميرة" بالحضور؛ منوهًا بضرورة العمل وتضافر الجهود؛ لتحقيق الأهداف الإيجابية للمجلس.. ثم استعرض الأعضاء نتائج ومؤشرات أداء النصف الأول من العام 2019م، وتحديد مناطق ضعف مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين وطرق تحسينها.
وفي ختام المجلس، تم الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تُسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية للمستفيدين بعفيف.
يُذكر أن المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، هو أحد قنوات الشراكة بين مقدمي الخدمة والمرضى وأسرهم؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بما يوافق تطلعات المستفيدين، وبما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات لتحقيق رعاية فعالة وآمنة للمريض والشفافية في المعلومات.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:20 PM

"ابن عميرة" يترأس المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعفيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعفيف، جلسته الأولى برئاسة مدير مستشفى عفيف العام د.عادل متعب بن عميرة، وحضور أعضاء وعضوات المجلس في مقر المستشفى بالمحافظة.
وفي بداية الجلسة رحّب "ابن عميرة" بالحضور؛ منوهًا بضرورة العمل وتضافر الجهود؛ لتحقيق الأهداف الإيجابية للمجلس.. ثم استعرض الأعضاء نتائج ومؤشرات أداء النصف الأول من العام 2019م، وتحديد مناطق ضعف مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين وطرق تحسينها.
وفي ختام المجلس، تم الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تُسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية للمستفيدين بعفيف.
يُذكر أن المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، هو أحد قنوات الشراكة بين مقدمي الخدمة والمرضى وأسرهم؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بما يوافق تطلعات المستفيدين، وبما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات لتحقيق رعاية فعالة وآمنة للمريض والشفافية في المعلومات.

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