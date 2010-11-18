الجيش اليمني يسيطر على منطقة مثلث "عاهم" وعدد من القرى المحيطة

أسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين ودمّر آلياتهم

سيطر الجيش اليمني -بمساندة من قوات التحالف العربي- على منطقة مثلث "عاهم" وعدد من القرى المحيطة بالمثلث.

وأشار بيان بثه المركز الإعلامي للمنطقة، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في العملية العسكرية، وتم تدمير آليات قتالية تابعة لهم؛ في حين دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي ثلاثَ عربات للمليشيا الانقلابية، في محيط قرية الخمج التابعة لمديرية "مستبأ" شمالي محافظة حجة.

وذكر البيان أن مثلث "عاهم" يمثل طريق إمداد حيوي للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران؛ حيث يربط بين مديريتيْ "مستبأ" و"حرض" من جهة جنوب شرق، وبين "عبس" و"حرض" من جهة الجنوب، ويشكل شرياناً لوصول الإمدادات العسكرية لمليشيات الحوثيين من محافظات حجة وصعدة وعمران.