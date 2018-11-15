شرطة تبوك تُطيح بالمعتدي على سيارة مواطنة في ضباء

المتهم كسّرها بينما كانت تقف في أحد المراكز التجارية

تمكّنت شرطة محافظة ضباء من إلقاء القبض على مواطن أربعيني أقدم على تكسير سيارة مواطنة كانت تقف في أحد المراكز التجارية في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان: بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.