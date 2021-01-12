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"تويتر" يُغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس

مَن تم تعليق حساباتهم لديهم صفحات متعدّدة

قالت شركة تويتر، أمس الإثنين ، إنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضي، في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مبنى الكابيتول.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي، إن عديداً من الأشخاص الذين تمّ تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، ما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز.

وقال موقع تويتر، في بيان، يوم الإثنين "هذه الحسابات قامت بمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع، وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها.

وكان قد علق تويتر، الأسبوع الماضي، بشكل دائم، حساب الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قال إنه استخدم لغة "تُفسّر على أنها دعم لمَن يرتكبون أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأميركي" وقضايا أخرى.

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"تويتر" يُغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس
سبق

قالت شركة تويتر، أمس الإثنين ، إنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضي، في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مبنى الكابيتول.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي، إن عديداً من الأشخاص الذين تمّ تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، ما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز.

وقال موقع تويتر، في بيان، يوم الإثنين "هذه الحسابات قامت بمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع، وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها.

وكان قد علق تويتر، الأسبوع الماضي، بشكل دائم، حساب الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قال إنه استخدم لغة "تُفسّر على أنها دعم لمَن يرتكبون أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأميركي" وقضايا أخرى.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:32 AM

"تويتر" يُغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس

مَن تم تعليق حساباتهم لديهم صفحات متعدّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة تويتر، أمس الإثنين ، إنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضي، في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مبنى الكابيتول.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي، إن عديداً من الأشخاص الذين تمّ تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، ما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز.

وقال موقع تويتر، في بيان، يوم الإثنين "هذه الحسابات قامت بمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع، وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها.

وكان قد علق تويتر، الأسبوع الماضي، بشكل دائم، حساب الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قال إنه استخدم لغة "تُفسّر على أنها دعم لمَن يرتكبون أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأميركي" وقضايا أخرى.

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